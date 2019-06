Nürnberg vor 7 Stunden

Kinder und Jugendliche sexuell belästigt - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein 40-jähriger Mann steht seit gestern Nachmittag (05.06.2019) in dringendem Tatverdacht, in einem Nürnberger Freibad mehrere Kinder und Jugendliche sexuell belästigt zu haben. Der Aufmerksamkeit eines Bademeisters ist es zu verdanken, dass die Polizei den Beschuldigten noch am Tatort festnehmen konnte.