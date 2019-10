Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 11:15 Uhr stand das Mädchen an der Bushaltestelle in der Schillerstraße / Neuwerker Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer, der den Radweg befuhr. Der Fahrradfahrer fuhr anschließend weiter. Das Mädchen wurde durch den Unfall verletzt.

Beschreibung des bislang unbekannten Fahrradfahrers: Ca. 55 Jahre alt, bekleidet mit blauer Hose, blauer Jacke, blauem Hut mit Gamsbart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer 0911 / 967824-0 zu melden.

Wolfgang Prehl

