Nürnberg vor 53 Minuten

Kellerabteile aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Dienstag (24.09.2019) auf Mittwoch (25.09.2019) brachen Unbekannte zahlreiche Kellerabteile in einem Wohnhaus in der Nürnberger Südstadt auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen 24.09.19, 20:00 Uhr und 25.09.19, 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Haustür Zugang zu den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Ottilienstraße. Sie brachen mehrere Abteile auf und durchwühlten sie. Unter anderem wurden nach bisherigem Kenntnisstand mindestens zwei Fahrräder und diverse andere Gegenstände entwendet. Weder Sach- noch Entwendungsschaden sind bislang genau bekannt. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen die Spurensicherung vor Ort. Personen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.