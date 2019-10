Nürnberg vor 1 Stunde

Jugendliche Ladendiebe schlugen zu und flüchteten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Zwei unbekannte Ladendiebe fielen am gestrigen Samstagabend (05.10.2019) in einem Kaufhaus im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof unangenehm auf. Nachdem sie gestohlen hatten, griff einer der mutmaßlichen Täter den Ladendetektiv an und verletzte ihn.