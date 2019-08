Jugendliche Graffitisprayer festgenommen

Ein Zeuge teilte den Sachverhalt gegen 21:00 Uhr mit. Er, der Zeuge, beobachte gerade zwei Jugendliche, die an einer Schule in der Scharrerstraße die Wände vollsprühen.

Unverzüglich fuhren die Beamten an und trafen die beiden Jungs (15 und 16 Jahre alt) noch im Schulhof an. Obwohl der mutmaßliche Haupttatverdächtige (16) zum Sachverhalt keine Angaben machte, wurde er durch eine mitgeführte Spraydose überführt. Auch sein Komplize hatte Farbspuren an den Händen.

Die beiden sprühten nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere großflächige Tags an die Wände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Nach abgeschlossener Sachbearbeitung übergab man die Jungs an ihre Erziehungsberechtigten.

Bert Rauenbusch

