In mehrere Firmen eingebrochen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr hatten unbekannte Einbrecher jeweils Fenster von drei Firmengebäuden im Merkendorfer Ortsteil Triesdorf Bahnhof eingeschlagen und waren so in die Firmenräume eingedrungen. Dort durchsuchten die Täter Büroräume und brachen Schränke und Schubläden auf. In einer Firma erbeuteten sie einige hundert Euro Bargeld, in den zwei anderen Firmen richteten sie nur Sachschaden an, der bei allen drei Gebäuden insgesamt auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Anschließend waren die Einbrecher unerkannt geflüchtet.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die im Ortsteil Triesdorf Bahnhof und dort in der Straße "Energiepark" Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

