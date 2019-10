Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Brand einer Autowerkstatt

Der Brand in dem Werkstattbetrieb in der Leutenbachstraße wurde gegen 09:30 Uhr an die Einsatzzentrale der Polizei gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren sowie die Polizeiinspektion Hersbruck waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften am Brandort tätig. Ein Mann erlitt durch den Brand leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Das Werkstattgebäude brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte nach erster Einschätzung jedoch im sechsstelligen Bereich liegen.

Aufgrund des Brandes kam es zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung, die auch Auswirkungen auf die in unmittelbarer Nähe gelegene Bahnanlage am Bahnhof Hersbruck (links Pegnitz) hatte. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn war im Einsatz. Der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke wurde für die Dauer der Löscharbeiten eingestellt. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass es an der Oberleitung zu Brandschäden gekommen ist, bleibt eines der beiden Gleise bis auf Weiteres gesperrt.

Derzeit ist die Leutenbachstraße bis zum endgültigen Abschluss der Lösch- und Räumarbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach werden die Arbeit am Schadensort aufnehmen.

Michael Konrad/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell