Hersbruck vor 55 Minuten

Hersbruck: Zimmerbrand in Wohngruppe - Aktueller Ermittlungsstand

Hersbruck (ots) - Wie mit Meldung 1615 berichtet, kam es am 17.11.2019 zu einem Zimmerbrand in einer betreuten Wohngruppe in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land). Im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um das Brandgeschehen liegen der Kriminalpolizei Schwabach erste Ergebnisse vor.