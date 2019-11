Hersbruck vor 19 Minuten

Hersbruck: Zimmerbrand in Wohngruppe - 65-jährige Frau tot aufgefunden

Hersbruck (ots) - Am Sonntagnachmittag (17.11.2019) kam es in einem Zimmer einer betreuten Wohngruppe in der Hersbrucker Innenstadt zu einem Zimmerbrand. Eine 65-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden.