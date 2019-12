Hersbruck: Einbruch in Supermarkt in Alfeld - Polizei sucht Zeugen

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Mi) und 06:45 Uhr (Do) über die Eingangstür in den Supermarkt in der Kauerheimer Straße ein. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Aus dem Ladenbereich entwendeten sie anschließend Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen und ließ am Tatort bereits eine Spurensicherung durchführen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich rund um den Tatort aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

