Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Gegen 01:15 Uhr hielt sich die Frau vor einer Lokalität in der Ottostraße auf, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Völlig unvermittelt entriss ihr dann einer der Täter die Handtasche. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter auf ihren mitgeführten Fahrrädern.

Beschreibung der Täter:

Beide ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sie sprachen Hochdeutsch. Einer der Täter trug ein weißes Oberteil, der andere war dunkel gekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

