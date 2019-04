Haftantrag nach versuchtem Tötungsdelikt in Röthenbach an der Pegnitz - Mordkommission ermittelt und Zeugenaufruf

Lauf an der Pegnitz (ots) - Heute Morgen (08.04.2019) kam es nach einem Streit zu einem versuchten Tötungsdelikt vor einem Lebensmittelgeschäft in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Ein Beteiligter wurde dabei schwer verletzt, der Tatverdächtige stellte sich der Polizei.