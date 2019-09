Nürnberg vor 43 Minuten

Haftanträge gegen zwei mutmaßliche Ladendiebe gestellt

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (23.09.2019) sorgten zwei Ladendiebe unabhängig voneinander für Polizeieinsätze in der Nürnberger Innenstadt. Gegen beide wurde Haftantrag gestellt. Gegen 13:00 Uhr fiel dem Ladendetektiv eines Geschäfts in der Karolinenstraße ein Mann auf, welcher ein hochwertiges Parfüm im Wert von über 200 Euro in seinen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen das Weite suchte. Der Detektiv verfolgte den Mann, holte ihn ein und hielt ihn an seiner Jacke fest. Daraufhin begann der Täter um sich zu schlagen, riss sich los und flüchtete erneut. Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-jährige Tatverdächtige durch Polizeibeamte festgenommen werden. Der Detektiv blieb unverletzt.