Nürnberg vor 41 Minuten

Graffitisprayer ermittelt

Nürnberg (ots) - Am Abend des 24.08.2019 nahmen Beamte der PI Nürnberg-Süd einen 32-jährigen Mann fest. Er steht in Verdacht, mehrere Graffiti an Hauswänden in Nürnberg-Langwasser angebracht zu haben.