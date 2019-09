Graffiti-Schmierer auf frischer Tat erwischt

Der 50-Jährige hatte auch in den vergangenen Monaten im gesamten Stadtgebiet verschiedenste Schmierereien mit beleidigendem Inhalt gegen Polizeibeamte und Personen des öffentlichen Lebens an unterschiedlichen Gebäuden und Plakatwänden angebracht. In der vergangenen Nacht konnte er auf frischer Tat festgenommen werden.

Die Ansbacher Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den 50-Jährigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

