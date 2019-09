Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in Borchen

In den Abendstunden des 22.09.2019 verständigte eine Angehörige der 76-jährigen Frau die Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Sie machte sich Sorgen, da sie die Frau nicht erreichen konnte. Die Rettungskräfte fanden im Haus in Borchen schließlich den leblosen Körper vor und informierten die Polizei. Es wurden Verletzungen festgestellt, die auf ein Tötungsdelikt hinwiesen.

Durch das Polizeipräsidium Bielefeld wurde eine 12-köpfige Mordkommission aus Bielefelder und Paderborner Ermittlern unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz eingerichtet.

Bei der Tatortaufnahme wurden Spuren gesichert, die darauf hindeuten, dass der 53-jährige Schwiegersohn der Frau in das Tatgeschehen verwickelt sein könnte, der gemeinsam mit seiner Ehefrau ebenfalls in dem Haus lebt.

Es lagen Hinweise vor, dass das Ehepaar bereits am Morgen des 22.09.2019 mit dem Auto weggefahren war. Es wurde eine Fahndung eingeleitet.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Pkw des Ehepaares am 22.09.2019, gegen 11:00 Uhr, auf der Autobahn A3 bei Nürnberg in einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen verwickelt war, bei dem auch ein Pkw-Fahrer ums Leben kam. (Das PP Mittelfranken berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4381901 )

Der Wagen des Ehepaares aus Borchen kam dabei auf dem Seitenstreifen zum Halten. Nach Berichten des PP Mittelfranken stieg aus diesem Fahrzeug unvermittelt eine Frau aus, lief über die Autobahn, überquerte die Mittelleitplanke und wurde schließlich auf der Gegenfahrbahn von einem Fahrzeug erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Ehemann der schwerverletzten Frau in einem Hotel in der Nähe des Krankenhauses aufhielt.

In enger Abstimmung mit der Bielefelder Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Paderborn konnte der 53-jährige Borchener aufgrund des Verdachtes, an der Tötung seiner Schwiegermutter an der gemeinsamen Wohnanschrift beteiligt gewesen zu sein, durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken aus Nürnberg heute Nacht gegen 01:00 Uhr in dem Hotel festgenommen werden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Paderborn hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt und wird den Tatverdächtigen im Laufe des Tages dem Amtsgericht Nürnberg vorführen lassen.

Die Ermittlungen der Bielefelder Mordkommission werden durch Beamte der Kripo Nürnberg unterstützt. Hintergründe zu der Tat, die Motivlage und der Tathergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Informationen liegen hierzu noch nicht vor.

Die Spurensicherung am Tatort konnte inzwischen abgeschlossen werden. Aufschluss über die Todesursache soll eine für heute anberaumte Obduktion ergeben.

Weitergehenden Angaben können am heutigen Tage nicht mehr gemacht werden.

