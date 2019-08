Gaststätteneinbruch durch AFIS-Treffer vor Aufklärung

In der Nacht vom 15.07.2019 zum 16.07.2019 brach ein zunächst unbekannter Täter in die Gaststätte in der Fürther Straße ein. Er öffnete eine Kasse und entwendete daraus einen Kleinbetrag.

Der Spurensicherung gelang es, einen Fingerabdruck am Tatort zu sichern, der nach Abgleich mit AFIS (Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem) dem 32-Jährigen zugeordnet werden konnte.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bert Rauenbusch/n

