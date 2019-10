Fürth vor 1 Stunde

Gast randaliert in Gaststätte und leistet Widerstand

Fürth (ots) - Mit einem renitenten Mann hatten es Beamte der Polizeiinspektion Fürth am frühen Sonntagmorgen (13.10.2019) zu tun. Der 24-Jährige leistete Widerstand und wurde festgenommen. Gegen 03:30 Uhr teilte die Pächterin einer Gaststätte in der Flößaustraße einen aggressiven Gast mit, der trotz Aufforderung die Gaststätte nicht verlassen will und randalieren soll. Der 24-Jährige warf Gegenstände durch das Lokal und schlug die Wirtin mit einem Barhocker. Auch weitere anwesende Gäste wurden von ihm geschlagen. Bei Eintreffen der Streife der PI Fürth gebärdete sich der Beschuldigte weiterhin aggressiv. Er versuchte mehrfach die Beamten zu schlagen und beleidigte sie. Er wurde mit unmittelbaren Zwang zu Boden gebracht und gefesselt. Auch hier schlug und trat er weiter um sich. Beim Transport zur Dienststelle spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Ein Alkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Sie sind weiterhin dienstfähig. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Janine Mendel, sg