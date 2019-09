Nürnberg vor 1 Stunde

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nürnberg (ots) - Am Montagmittag (16.09.2019) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall. Eine 90-jährige Frau wurde schwer verletzt. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Peter-Henlein-Straße in westlicher Richtung und bog dann bei Grünlicht nach links in die Pillenreuther Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die gerade - ebenfalls bei Grünlicht - die Pillenreuther Straße überquerte. Durch den Aufprall stürzte die 90-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.