Fußgänger stürzt vor Auto und wird tödlich verletzt

Gegen 16:30 Uhr war ein 52-Jähriger auf dem Fußweg in der Kalchreuther Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stolperte der Mann und stürzte die Böschung auf die Fahrbahn hinunter, direkt vor einen Pkw. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den 52-Jährigen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Kalchreuther Straße ist während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost leiten den Verkehr um. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. / Rainer Seebauer

