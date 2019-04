Nürnberg vor 2 Stunden

Fußgänger stirbt nach Sturz von Treppe

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (27.04.2019) stürzte ein 54-jähriger Mann auf einer Treppe am U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle.