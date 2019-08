Zirndorf vor 1 Stunde

Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Ein bisher noch unbekannter Kraftfahrer fuhr am späten Samstagabend (17.08.2019) in Veitsbronn (Landkreis Fürth) zwei Fußgänger an und entfernte sich im Anschluss daran unerlaubt. Die Zirndorfer Polizei bittet um Zeugenhinweise.