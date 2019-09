Schwabach vor 1 Stunde

Fünfjähriger Junge nach Badeunfall verstorben

Schwabach (ots) - Wie am 29.08.2019 mit Meldung 1211 berichtet, ereignete sich am Mittwochnachmittag (28.08.2019) ein tragischer Badeunfall in einem Freibad in Schwabach. Der fünfjährige Junge, welcher zunächst reanimiert werden konnte, verstarb nun an den Folgen des Unfallgeschehens.