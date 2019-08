Nürnberg vor 24 Minuten

Freier griff Prostituierte an - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots) - Gestern Abend (21.08.2019) kam es in einem Anwesen an der Frauentormauer in Nürnberg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Freier und einer Prostituierten. Am Ende waren beide z.T. schwer verletzt.