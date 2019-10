Frau sexuell belästigt - Festnahme

Gegen 15:30 Uhr stand die Geschädigte in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Rothenburger Straße. Unvermittelt kam ein unbekannter Mann auf sie zu, sprach sie an und vollführte mit seinen Händen obszöne Gesten. Als die Frau zurückwich, berührte der Tatverdächtige die Frau unsittlich. Anschließend flüchtete der 20-Jährige in Richtung Fuggerstraße. Ein Zeuge verfolgte den Mann, verlor ihn allerdings zunächst aus den Augen.

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten den 20-Jährigen noch in Tatortnähe festnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen sexueller Belästigung gegen ihn ein. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

