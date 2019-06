Frau nach Wohnungsbrand verstorben

Neustadt an der Aisch (ots) - Wie am Freitag (31.05.2019) mit Meldung 732 berichtet wurde eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Neustadt an der Aisch schwer verletzt. Die 69-Jährige erlag nun ihren schweren Verletzungen.