Nürnberg vor 1 Stunde

Frau in Hotelzimmer sexuell belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (31.08.2019) belästigte ein zunächst Unbekannter eine Frau in einem Hotelzimmer im Nürnberger Norden. Ein Tatverdächtiger, welcher über den Balkon in das Zimmer gelangte, konnte festgenommen werden.