Nürnberg vor 1 Stunde

Flyeraktion durch Grundschüler der Sperberschule Nürnberg - Einladung für die Presse

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Polizei wird mit Grundschülern am zweiten Schultag (12.09.2019) vor der Sperberschule in der Nürnberger Südstadt Flyer an Eltern verteilen. Pressevertreter sind zu dieser Aktion herzlich eingeladen.