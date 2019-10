Flucht vor der Polizeikontrolle

Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit von teilweise bis 200 km/h vor der Polizei. Im weiteren Verlauf fuhr er an der AS Rottendorf auf die Autobahn A 7 in Richtung Süden. Dort verlor sich zunächst seine Spur. Er konnte später von der Polizei in Ansbach festgestellt und kontrolliert werden.

Die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land haben ergeben, dass der Fahrer wohl auch in Mittelfranken bei seiner Fahrt von Rothenburg ob der Tauber in Richtung Ansbach mit seinen waghalsigen Fahrmanövern aufgefallen war. Daher setzt der Sachbearbeiter auch auf Zeugen und Verkehrsteilnehmer, denen der rasant fahrende BMW aufgefallen war.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land, Tel. 0931-4571630, zu melden.

