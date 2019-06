Bad Windsheim vor 48 Minuten

Firmeneinbrüche aus vergangenem Jahr geklärt

Bad Windsheim (ots) - Wie mit Meldung 1414 vom 21.09.2018 berichtet, hatten Unbekannte in der Nacht von 19. auf 20.09.2018 in drei Firmen in der Ipsheimer Straße und in der Walkmühle eingebrochen. Zwei Tatverdächtige konnten nun ermittelt werden.