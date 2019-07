Firmeneinbruch vom Juni 2019 geklärt

Am Nachmittag des 20.06.2019 brach ein damals noch unbekannter Täter in eine Firma in der Äußeren Bayreuther Straße ein und erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen gesichert und der Tatverdächtige identifiziert werden. Der Beschuldigte befindet sich derzeit wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt.

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell