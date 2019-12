Feucht: VW-Bus gestohlen

Der graue VW-Bus mit dem amtlichen Kennzeichen WT-O 890 war vor dem Anwesen des Eigentümers in der Inneren Weißenseestraße ordnungsgemäß geparkt. Zuletzt konnte das Fahrzeug von dem Eigentümer am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr wahrgenommen werden. Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, wurde der Diebstahl des VW-Busses bemerkt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09128 91970.

