Falschfahrer auf der A 3 tödlich verunglückt

Feucht (ots) - Am Donnerstagnachmittag (25.07.2019) kam es auf der A 3 nahe dem Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Fahrerin (18) und ein Fahrer (30) beteiligter Fahrzeuge wurden verletzt.