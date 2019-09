Fürth vor 35 Minuten

Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Freitagabend (13.09.2019) ereignete sich in Fürth ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem sich eine Frau schwere Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Zufahrt der Fußgängerunterführung von der Heiligenstraße in Richtung Wiesengrund. Unmittelbar vor der eigentlichen Unterführung kam von rechts ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Treppenrampe zur Kapellenstraße heruntergefahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Die Frau stürzte und blieb verletzt liegen. Der Unfallbeteiligte verließ die Unfallörtlichkeit um gleich wieder zurück zu kommen. Dies geschah jedoch nicht. Durch den Sturz zog sich die 70-Jährige schwere Verletzungen zu. Personenbeschreibung: Männlich, vermutlich Südländer, ca. 18 Jahre, ca. 175 cm. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem roten T-Shirt. Er führte ein schwarzes Mountainbike mit sich. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/973997-180 zu melden.