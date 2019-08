Nürnberg vor 1 Stunde

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (11.08.2019) ereignete sich in der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen des Vorfalls.