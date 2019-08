Fürth vor 35 Minuten

Fahrradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Sonntagvormittag (25.08.2019) kam es in der Fürther Altstadt zu einem Vorfall, den die Verkehrspolizei in Fürth bearbeitet. Ein Fahrradfahrer soll angefahren worden sein.