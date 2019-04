Heilsbronn vor 1 Stunde

Fahrkartenautomat gesprengt - Ein Tatverdächtiger wurde ermittelt

Heilsbronn (ots) - Wie am 21.02.2019 mit Meldung 248 berichtet, sprengte am Donnerstagmorgen (21.02.2019) ein Unbekannter einen Fahrkartenautomaten in Petersaurach (Lkrs. Ansbach). Eine am Tatort gesicherte daktyloskopische Spur führte nun zu einem Tatverdächtigen.