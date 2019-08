Fahndung nach unbekanntem Exhibitionisten

Der Mann zeigte sich gegen Mittag zwei Frauen in schamverletzender Weise. Dabei stand er in einer Grünanlage zwischen der Thüringer Straße und Kanzlerstraße. Kurz darauf stieg er in einen roten Opel Corsa ein, der mit Nürnberger Kennzeichen versehen gewesen sein soll und in der Kanzlerstraße parkte. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

