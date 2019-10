Fürth: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Fürther Südstadt

Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei zu einer schwer verletzten Person in eine Wohnung in der Karlstraße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten einen 43-Jährigen an, der eine Stichwunde am Oberkörper aufwies. Weiterhin befand sich eine 47-jährige Frau ebenfalls in der Wohnung. Der Rettungsdienst übernahm sofort die medizinische Versorgung des Verletzten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in der Wohnung zuvor zu einem Streit gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll die 47-Jährige dem 43-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben. Die beiden Beteiligten geben an, dass ein Unfallgeschehen zu der schweren Verletzung geführt haben soll.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung vor Ort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Die 47-Jährige wurde festgenommen und wird heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Ermittlungsrichter, der über die Haftfrage entscheidet, vorgeführt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell