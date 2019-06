Exhibitionist zeigt sich vor Kindern - Berichtigung des Tatortes

Beim Ort des Geschehens handelt es sich um den Spielplatz am Friedhof in Röttenbach in der Pfarrstraße und nicht wie berichtet in Höchstadt/Aisch.

Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, hatte dunkle, kurze Haare, keinen Bart und trug ein weiß/graues T-Shirt.

Zeugen, die hinsichtlich des Exhibitionisten Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wir bitten den Fehler in der Ortsangabe zu entschuldigen. / Rainer Seebauer / mc

