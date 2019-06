Exhibitionist wurde aufdringlich - Festnahme

Die Frau war gegen 01:30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr in der Unterführung Dürrenhof ein Mann folgte. Als sie sich umdrehte, manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Als sie ihn aufforderte sich zu entfernen, ging der Mann auf sie zu und packte sie am Arm. Erst als die Frau eine Plastikflasche nach ihm warf, ließ der Mann los und dem Opfer gelang die Flucht.

Auf Grund der Personenbeschreibung nahmen zivile Beamten der Nürnberger Polizei ihn kurz darauf fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die weiteren Maßnahmen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die abschließende Sachbearbeitung übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. / Robert Sandmann

