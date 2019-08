Exhibitionist festgenommen

Eine Frau bemerkte den 44-Jährigen auf dem Parkplatz in der Flussstraße in seinem Fahrzeug. Er zeigte sich ihr gegenüber in schamverletzender Weise und machte auch nach mehrfacher Aufforderung keine Anstalten, dies zu unterlassen. Wenig später hatten die Beamten der Mann ermittelt und nahmen ihn fest.

Zum Sachverhalt machte er keine Angaben. Wegen des Verdachts exhibitionistischer Verhandlungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bert Rauenbusch

