Exhibitionist belästigt zwei junge Frauen - Festnahme

Der leicht unter Alkoholeinfluss stehende 45-Jährige stand gegen 13:30 Uhr zwischen einer Baumgruppe am Kosbacher Weg und zeigte sich in schamverletzender Weise gegenüber zwei jungen Frauen. Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen den Mann noch am Tatort fest.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Nach Anzeigenaufnahme wurde der 45-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

