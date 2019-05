Exhibitionist belästigt zwei Frauen - Zeugenaufruf

Der Unbekannte stand gegen 22:00 Uhr nordöstlich des Dummetsweihers auf einer Erhöhung. Als zwei Frauen auf dem Holzweg in südliche Richtung an ihm vorbeiliefen, entblößte der Mann sein Geschlechtsteil und zeigte sich gegenüber den Frauen in schamverletzender Weise. Der Exhibitionist folgte den beiden bis zum Adenauerring und flüchtete dort in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Erlanger Polizei blieb erfolglos.

Täterbeschreibung: Ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze dunkle Haare, kräftige Statur, leichter Bauchansatz, blasse Haut- und Gesichtsfarbe.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.

Michael Hetzner / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell