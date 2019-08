Fürth vor 1 Stunde

Exhibitionist belästigt Frau - Festnahme

Fürth (ots) - Am Samstagabend (17.08.2019) zeigte sich ein Exhibitionist an der Stadtgrenze Fürth gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.