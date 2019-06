Nürnberg vor 13 Minuten

Exhibitionist auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots) - Gleich zwei Mal trat am frühen Montagmorgen (10.06.2019) ein Mann in der Nürnberger Innenstadt in exhibitionistischer Weise auf. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm einen 46-jährigen Tatverdächtigen fest.