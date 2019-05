Exhibitionist an Parkplatz aufgetreten - Festnahme

Der in Damenunterwäsche bekleidete 65-Jährige stand kurz nach 21:00 Uhr an einem Parkplatz in der Kammersteiner Straße und befriedigte sich augenscheinlich selbst. Dabei nahm er Blickkontakt zu einem 44-jährigen Mann auf, der gerade in seinem Fahrzeug eine Pause einlegte. Der 44-Jährige stellte den Exhibitionisten zur Rede, woraufhin dieser in seinem Pkw flüchtete. Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Schwabach nahmen den Mann noch in Nähe zum Tatort fest.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Nach Anzeigenaufnahme wurde der 65-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

