Erpresserische E-Mails im Umlauf - Warnhinweis

In der letzten Wochen erstatteten über 20 Personen Anzeige bei der Ansbacher Kriminalpolizei wegen erpresserischen E-Mails. In allen Fällen werden die Geschädigten aufgefordert mehrere Hundert Euro in Bitcoins an die unbekannten Täter zu überweisen. Sollte der Geldtransfer nicht erfolgen, drohen die Unbekannten mit Veröffentlichung von angeblich vorhandener Videodateien, welche die Geschädigten angeblich bei der Vornahme sexueller Handlungen zeigen soll. Glücklicherweise kam keiner der Anzeigeerstatter der Geldforderung nach, sodass es bislang zu keinem Vermögenschaden kam.

Die Ansbacher Kriminalpolizei warnt dringend davor diesen Geldforderungen nachzukommen. Es handelt sich bei den E-Mails um Massen-Spam-Mails, die seit dem Frühjahr 2018 bundesweit im Umlauf sind.

Sollten Sie eine ähnliche E-Mail erhalten, werden Sie gebeten diese aufzuheben und bei der örtlichen Dienststelle Anzeige zu erstatten.

