Nürnberg vor 22 Minuten

Erneute Brandstiftung an Restaurant - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Wie bereits mit Meldung 601 berichtet, kam es am 03.05.2019 in einem Restaurant im Nürnberger Stadtteil Schnepfenreuth zu einer Brandstiftung. Gestern Morgen (28.07.2019) legten erneut Unbekannte Feuer in dem Betrieb.