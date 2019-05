Erneut Zigarettenautomat entwendet - Zeugenaufruf

Neustadt an der Aisch (ots) - Wie am Freitag (17.05.2019) mit Meldung 673 berichtet, entwendeten Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt.